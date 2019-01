O filho do antigo jogador do FC Porto e antigo treinador do Sporting, Domingos Paciência formalizou esta quinta-feira a sua transferência para o Benfica.

O avançado Vasco Paciência, de 18 anos, assinou um contrato válido até 2023 com os encarnados, para alinhar pelas equipas de juniores, sub-23 e B das águias.

Vasco Paciência é de uma família ligada ao futebol, é filho de Domingos Paciência e e irmão do também jogador Gonçalo Paciência, que joga pelo Eintracht Frankfurt.

O jogador fez todo o seu percurso de formação no F. C. Porto, passando também pelo Padroense, até chegar ao Boavista no início desta época, onde realizou 12 jogos, tendo marcado seis golos no Campeonato Nacional de Juniores.

Este ano estreou-se também na seleção, tendo sido convocado para o estágio da equipa de sub-19.