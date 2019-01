O antigo primeiro-ministro escocês, Alex Salmond, de 64 anos, foi detido sob acusações de assédio sexual. "Podemos confirmar que um homem de 64 anos foi preso e acusado", disse uma porta-voz da polícia escocesa à Sky News, acrescentando que o processo se encontra sob "alçada do tribunal".

Não foram adiantados mais pormenores, mas a imprensa britância garante que o detido é Salmond.

As autoridades investigavam acusações de assédio sexual, proferidas por duas trabalhadores do governo, depois destas terem vindo a público em agosto de 2018. Os alegados casos de assédio terão acontecido há mais de uma década. O antigo governante negou sempre as acusações e garantiu ter tentado resolver a questão através de mediação e arbitragem com as vítimas.

Paralelamente à investigação judicial, os serviços do governo abriram uma investigação interna para apurar a veracidade das acusações e proceder em conformidade. O processo sofreu uma reviravolta quando o antigo primeiro-ministro ganhou o processo contra os serviços civis por Judith MacKinnon, uma das responsáveis conhecia e aconselhara as vítimas, entrando em conflito de interesses.

O tribunal de Edimburgo considerou que as decisões do processo interno foram "processualmente injustas e manchadas com aparente parcialidade". O governo aceitou a decisão judicial e foi obrigado a pagar as custas legais do processo.

Salmond foi primeiro-ministro da Escócia entre 2007 e 2014.