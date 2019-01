Originária da Ásia e do norte de África, é uma das nossas fontes mais antigas de alimento. É até citada na Bíblia. Prima da ervilha, rica em ferro, proteínas, cobre, vitaminas e potássio, a lentilha também é uma boa fonte de cálcio, fósforo e vitaminas do complexo B - o que a torna um excelente aliado da nossa saúde.

Uma das receitas que nunca falha é, sem dúvida, a salada tabbouleh, um dos mais famosos pratos da cozinha do Médio Oriente/mediterrânea. Queria para esta receita uma versão sem glúten. Algo prático, rápido, cheio de sabor, mas também ideal para levar no dia seguinte para o almoço.

Vá ao mercado e escolha ingredientes frescos. Lembre-se que o segredo para um bom tabbouleh é a salsa.

Tomate Recheado com Salada Tabbouleh de Lentilhas Germinadas

Ingredientes

- 2 copos de lentilhas germinadas (encontra a receita no artigo https://ionline.sapo.pt/630591)

- 4 tomates Israeli

- 1 copo de tomate-cereja cortado

- 1 pepino inglês cortado em cubinhos

- 1 mão-cheia de salsa fresca

- 1/4 cebola roxa picadinha (após picar deixe em água fria para cortar a acidez)

Para o Molho

Ingredientes

- 2 colheres de azeite extravirgem

- Sumo de 1 limão

- Sal do mar q.b.

- Pimenta-preta de moinho

- 2 dentes de alho esmagados

- 1 colher de café de flocos de piripíri (opcional)

Método

1. Numa vasilha coloque o azeite, o sumo de limão, o sal, a pimenta e o alho, algumas folhas de salsa picadinha. Mexa e deixe repousar dez minutinhos.

2. Numa frigideira salteie com água as lentilhas germinadas (se optar por não usar as germinadas, use cozidas; siga as instruções do fabricante).

3. Enquanto isso retire a tampa do tomate e reserve.

4. Misture o tomate-cereja, o pepino, a cebola picadinha e as folhas de salsa na vasilha onde preparou o tempero. Junte as lentilhas. Recheie o tomate; se quiser leve um bocado ao forno, para uma versão quente.

Coma e seja feliz.