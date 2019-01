Alano Silva, um dos suspeitos de invadir a Academia do Sporting em Alcochete, era o braço direito de Mustafá e foi esta semana detido em Angola.

A detenção ocorreu na sequência de uma mandado de detenção internacional emitido pelo DIAP de Lisboa.

Alano Silva estava a ser procurado pelas autoridades em Portugal, mas ainda assim conseguiu fugir do país e ir para Angola, com o objetivo de evitar a prisão preventiva que foi aplicada aos restantes elementos – 23 – que atacaram vários jogadores e técnicos do Sporting em Alcochete.

No entanto, apesar de ter sido detido em Angola, é provável que o suspeito não seja extraditado para Portugal, uma vez que tem nacionalidade angolana.