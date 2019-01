Embora apontem alguns entraves, como o preço, os portugueses são os que mais acreditam no futuro dos veículos elétricos.

Um estudo do Observador Cetelem sobre a opinião dos condutores quanto aos veículos elétricos e as expectativas para o futuro em 16 países, concluiu que a presença destes veículos é ainda residual. Quanto aos veículos elétricos é de 0,7%, face aos particulares, e 3,2% no que toca aos híbridos.

Neste estudo, 92% dos inquiridos afirmou que acredita no futuro dos veículos elétricos e vê nestes uma solução para o problema ambiental. No entanto, maior parte destes olha para os preços como um entrave para a compra destes automóveis e afirmam ser necessários apoios estatais para a compra dos mesmos. São 49% os que destacam a baixa autonomia, 60% o elevado preço e 41% o tempo de carregamento como obstáculo.

Ainda assim, 31% dos portugueses, pensar em comprar um destes automóveis no próximo ano.

Dos portugueses que olham para os carros elétricos como uma opção, o sexo masculino distancia-se do sexo feminino, 51% e 39% respetivamente. Quanto à idade, os mais jovens mostram ser os menos interessados nesta compra, com 32% a pensar adquiri um destes carros nos próximos cinco anos.

A nível global, há também mais homens que mulheres a olharem para estes veículos, mas a mesma tendência não se verifica quando se trata de idades, uma vez que 51% dos inquiridos que se afirmam como futuros condutores de carros elétricos têm idades compreendidas entre os 25 e os 35 anos.

"Cada automobilista português percorre, em média, 16 795 km por ano, mais 800 quilómetros do que a média mundial (15 967 km). Contas feitas, cada automobilista português faz, em média, 46 km diários e 8 viagens superiores a 400 km por ano. Para as concretizarem, fazem uso dos cerca de 4,6 milhões de veículos dos quais são proprietários, o que perfaz uma média de 479 veículos por cada mil habitantes", pode ler-se no estudo.