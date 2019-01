O histórico militante do PS – e duas vezes candidato presidencial – Manuel Alegre considera que “o presidente da República tem o seu próprio estilo que é um estilo inimitável” e assume que o registo de afetos de Marcelo Rebelo de Sousa “é uma virtude”. Com três anos completos de eleição presidencial, Marcelo Rebelo pode não agradar a todos, mas para Alegre “vale a pena ter um presidente populista no bom sentido, para conter o mau populismo”.

O socialista defende ao i que “o afeto é sempre uma virtude, e no mundo onde há grandes tensões e onde a democracia parece estar em decomposição e, onde por todo o lado há populismos, – e aqui também há populismos inorgânicos, essa forma do presidente atuar, contém esse populismo inorgânico, apazigua as pessoas”.

No plano institucional, o presidente da República tem praticado a cooperação institucional e “permitido também que o país viva em estabilidade política”, argumenta o antigo deputado. Reconhecendo que haverá sempre quem considere que Marcelo “exagera” no estilo , Alegre sublinha que o presidente é “assim” e não mudará de registo. O que coloca um problema a um sucessor: “Ai de quem tentar imitá-lo”, desabafa Manuel Alegre que não deixa de assinalar um ponto negativo na ação presidencial. “A única coisa que eu acho que o Presidente não deve fazer é procurar condicionar as leis que estão em discussão na Assembleia da República. Como fez, agora, em relação à Lei de Bases da Saúde”, advertiu o histórico militante socialista, aconselhando Marcelo a pronunciar-se só quando recebe as leis em Belém. Sobre uma eventual recandidatura de Presidente, o socialista acredita que irá a um novo mandato – “acho que sim”– se a saúde o permitir.