O túnel vertical perfurado ao lado do poço, com mais de 100 metros de profundidade e 25 centímetros de diâmetro, onde o menino de dois anos caiu no passado dia 13 em Málaga, já está finalmente revestido, estando assim garantidas as condições de segurança dos mineiros que vão descer pelo túnel numa cápsula.

As autoridades acreditam que os mineiros vão conseguir chegar ao local onde o Julen se encontra para que se concretize o resgate, para isso terão de escavar uma galeria horizontal para se aproximarem do local onde se pensa estar o menino.

"Sentimos que estamos cada vez mais perto", afirmou o responsável da Associação de Engenheiros de Málaga, em Espanha, acrescentando: "O ânimo de toda a equipa continua, de todos os que estão a trabalhar para o resgate do Julen. E o objetivo é chegar a ele mais depressa possível. É uma situação extrema e inédita. Estamos a falar de uma situação em que o acesso é muito complicado, incluindo caminhos para aceder ao lugar onde está Julen".

Recorde-se as operações do resgate de Julen já duram há 12 dias e que nos últimos dias houver vários contratempos na perfuração, como um erro de cálculo e uma zona de rocha imprevista.