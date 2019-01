A noite desta quinta-feira voltou a ser marcada por atos de vandalismo. Segundo a PSP, três dezenas de caixotes do lixo e ecopontos foram incendiados durante a noite em toda a área do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS).

De acordo com a mesma fonte, citada pela agência Lusa, foi no concelho de Sintra que se registaram mais ocorrências. Apesar de na área de atuação do COMETLIS não ter sido registado qualquer caso de viaturas incendiadas, em Setúbal a polícia detetou um autocarro a arder pelas 02h35.

Três pessoas foram detidas, sendo que a polícia está investigar se estão ou não relacionadas com o incêndio do autocarro.

Recorde-se que estes novos ataques surgem depois de as últimas noites serem marcadas por diversos atos de vandalismo na Área Metropolitana de Lisboa e em Setúbal.