O país que não dá jeito ver

As agressões no Bairro da Jamaica, com toda a reflexão que impõem sobre a atuação das forças policiais e eventuais gatilhos racistas, mas também sobre delinquência juvenil, mostram algo mais: Portugal continua a ter realidades demasiado díspares que não dá jeito ver, não há grande pressa em mudar. Como pode um país achar que está numa rota de crescimento e tem um “bom curriculum em matéria de direitos humanos” (Van Dunem, 7 set. 2018) e permitir que haja gente enfiada em esqueletos de prédios durante décadas? As torres foram ocupadas por sucessivas levas de imigrantes e descendentes, pessoas empurradas para a periferia e que encontraram ali forma de viver. Fizeram puxadas, remendaram paredes. Moradores da zona foram dizendo por estes dias que quem é de fora não entra. Formam-se bandos, há desacatos. Se o bairro fosse no centro de Lisboa, em cima do terminal de cruzeiros ou à porta de São Bento, possivelmente o caldeirão em que se percebe que cresçam sentimentos de injustiça e esta ideia perigosa de “nós e eles”, que facilmente escala, já teria acabado há muito. Mas não. Em dezembro foi noticiado o início do realojamento das cerca de 230 famílias, processo cuja conclusão está prevista para 2022. Trata-se de um investimento de 15 milhões de euros num acordo assinado entre a autarquia, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e a Santa Casa da Misericórdia do Seixal, homologado pela secretária de Estado da Habitação. Quanto tempo demorou entre a assinatura do acordo e o início do realojamento? Um ano. Há quanto tempo se falava disso? Uma notícia da agência Lusa de 2011 faz o ponto de situação: na altura, era há mais de 20 anos. “Em 2004, a câmara assinou um protocolo com a empresa proprietária dos terrenos em que se previa a demolição das torres e o realojamento dos moradores no ano seguinte (…) Em 2009 foi aprovado o plano de pormenor para o local. A vereadora diz que espera ver a situação resolvida até 2013. Os moradores esperam. Ao menos há televisão por cabo”, lê-se. As antenas nas fotos tiradas esta semana confirmam, normalizam o que há muito devia ter sido demolido. A propósito, uma dissertação de mestrado, disponível online, dizia em 2015 que bairros críticos como este são exemplo dos desafios que persistem no território suburbano. “A realidade atual consiste numa segmentação social do espaço que a médio prazo se poderá constituir como um fator determinante na fraturação da sociedade.” Está visto.