Cidadãos venezuelanos apelaram para que o papa Francisco se refira ao momento que se vive na Venezuela e que apoie “a nova era” após a autoproclamação de Juan Guaidó como Presidente interino, durante a sua visita ao Panamá.

“Esperamos que o papa nos dê uma boa notícia para o povo venezuelano e que apoie este eixo de esperança, esta nova era”, referiu Victor Soler, venezuelano que vive no Panamá, citado pela Efe.

"Estou segura que vai pedir um milagre pela Venezuela e vamos dar graças por tudo o que de positivo se vá passar", acrescentou Luisa Járica, uma venezuelana que vive há quatro anos no Panamá.

"Não é nada fácil para o Papa esta situação. Ele não é uma pessoa política e tem que tratar de manejar-se entre duas águas, mas nós estamos muito esperançados e pedimos a Deus que aclare esta situação", disse Carmen Polito, que emigrou da Venezuela há apenas quatro meses, citada pela mesma agência.

Recorde-se que Juan Guaidó autoproclamou-se presidente interino da Venezuela esta quarta-feira. Vários países já manifestaram o seu apoio a Guaidó: EUA, Brasil, Canadá e Peru são alguns deles. Também a União Europeia já manifestou o seu apoio a Guaidó.

A permanência de Nicolás Maduro na presidência da Venezuela tem gerado vários protestos e confrontos no início desta semana. Segundo o Observatório Venezuelano de Conflituosidade Social (OVCS), na última quarta-feira, 13 pessoas tinham sido assassinadas durante os protestos. No entanto, de acordo com o mais recente balanço das autoridades venezuelanas era sete o número de manifestantes mortos durante os protestos ocorridos na quarta-feira.