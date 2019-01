Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu, “em nome do povo português”, a mensagem que o Papa Francisco enviou ao sobrevoar Portugal durante a sua viagem para o Panamá, onde vai participar nas Jornadas Mundiais da Juventude.

Num telegrama dirigido a Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco garantiu que os portugueses estão sempre presentes nas suas orações e abençoou o povo português com alegria e paz. O papa tem por hábito enviar mensagens aos países que sobrevoa nestas viagens.

“Em resposta à mensagem que o Papa Francisco enviou aquando do sobrevoo do território nacional a caminho do Panamá, o Presidente da República agradeceu, em nome do Povo português e no seu próprio, o gesto papal”, lê-se na nota publicada no site da Presidência da República.

Marcelo também de deslocará ao Panamá a convite do seu homólogo panamiano Juan Carlos Varela.

“As XXXIV Jornadas Mundiais da Juventude, em que [o Presidente] marcará presença, permitirão divulgar os valores da paz, da solidariedade e da justiça social, revestindo-se assim de um significado e alcance globais”, acrescenta a mesma nota.