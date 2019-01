Os acionistas de referência da EDP decidiram “por unanimidade” recorrerem à arbitragem internacional para defenderem os seus direitos contra o Estado português, anunciou a empresa em nota. Em causa está a notificação que a empresa recebeu da Direção Geral de Energia e Geologia de que teria recebido 285 milhões de euros a mais do Estado pelo funcionamento das suas centrais elétricas no âmbito dos custos de manutenção do equilíbrio contratual (CMEC).

No entanto, na nota enviada à CMVM, os acionistas presentes no Conselho Geral de Supervisão da EDP consideram que o despacho do ex-secretário de Estado Jorge Sanches “carece de fundamento legal, económico e técnico”, representando uma ameaça para as suas expectativas de dividendos, sendo a última de um “conjunto de medidas adversas” contra a empresa.

“O recebimento desta notificação altera a expectativa de resultado líquido consolidado do Grupo EDP em 2018, de 0,8 mil milhões de euros para 0,5 mil milhões e 0,6 mil milhões de euros”, pode ler-se no documento. E, garantem os acionistas, “esta alteração, integralmente explicada por efeitos não recorrentes, não terá qualquer impacto de dividendos da EDP”, não dando mais pormenores como isso será feito.

O governo português pediu, no ano passado, um parecer à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos para contabilizar as verbas que teria de pagar à EDP, com a entidade a emitir um parecer desfavorável à elétrica. Declarou que tinha recebido 285 milhões de euros a mais, no que passou a ser apelidado “rendas excessivas”.

O caso ganhou tais contornos que o parlamento decidiu, em maio de 2018, constituir uma comissão de inquérito às rendas de energia. No início do mês, a comissão foi prolongada por mais dois meses. O objetivo passa por apurar se houve “favorecimento por parte de governos relativamente à EDP, à REN e a outras empresas do setor elétrico, no caso dos CMEC, dos CAE [antecessores dos CMEC] e de outros instrumentos”. Da política à justiça vai um pequeno passo e, neste sentido, a comissão também pretende apurar a “existência de atos de corrupção ou enriquecimento sem causa de responsáveis administrativos ou titulares de cargos políticos com influência na definição das rendas do setor energético”. O presidente da EDP, António Mexia, será ouvido na comissão a 26 de fevereiro e o ministro das Finanças, Mário Centeno, a 7 de março.