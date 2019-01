A PSP atualizou para dois o número de agentes colhidos por um comboio esta quarta-feira na Gare do Oriente, em Lisboa, durante uma perseguição policial.

De acordo com fonte policial, citada pela agência Lusa, o homem, que os agentes perseguiam após agredir o maquinista da CP, foi detido.

Em declarações à Lusa, o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) avançou que incidente ocorreu pelas 21h00 após uma patrulha de quatro elementos da PSP se depararem com um homem a discutir com um maquinista e um revisor da CP, acabando mesmo por agredir um dos funcionários.

Após dar conta da presença da polícia, o homem pôs-se em fuga pela linha.

Durante a perseguição policial uma agente, de 23 anos, e um agente, de 32 anos, acabaram por ser colhidos pelo patim lateral de um comboio.

A agente foi transportada para o hospital de São José e o agente para o Hospital de Santa Maria.