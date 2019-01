O magistrado Celso Manata deixará as funções de diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, sendo substituído no cargo por um outro magistrado do Ministério Público, Rómulo Augusto Mateus.

Celso Manata “terminou a comissão de serviço" à frente da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais”, uma vez que “não pediu a sua renovação, retomando assim as suas funções no Ministério Público”, segundo anunciou durante esta quarta-feira o Ministério da Justiça.

Com a categoria de procurador-geral adjunto, Celso Manata regressa assim ao Ministério Público, depois de ter dirigido em duas épocas distintas os Serviços Prisionais.

Rómulo Augusto Marreiro Mateus, de 56 anos, natural de Angola, cumpriu recentemente uma comissão de serviço no Kosovo, após o que voltou para o Juízo Central Criminal de Lisboa, tendo anteriormente já a seu cargo funções de inspeção das prisões na região sul.