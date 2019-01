Fábio Veríssimo pediu dispensa por tempo indeterminado, avança o Record.

Depois de reunir com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, o árbitro da AF Leiria, que foi o vídeo-árbitro no jogo entre o Benfica e o FC Porto para a Taça da Liga, reconheceu que precisa de tempo para refletir, escreve o mesmo jornal.

Depois do Conselho de Arbitragem demonstrar descontentamento pela prestação de Veríssimo, o árbitro decidiu pedir a dispensa e, além de se dedicar a trabalho específico como árbitro e vídeo-árbitro, vai investir em trabalho de formação.

Recorde-se que Fábio Veríssimo estava a atuar como VAR e teve influência direta no golo anulado ao Benfica, que motivou fortes críticas por parte de Luís Filipe Vieira. “Há um homem que está com uma câmara de televisão à frente e não consegue distinguir se é fora de jogo ou não, se não conseguem ver que no primeiro golo do FC Porto há falta a meio campo, então este árbitro não pode apitar mais”, disse o presidente encarnado.