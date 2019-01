Kalú, baterista dos Xutos & Pontapés, foi assaltado na última terça-feira e utilizou as redes sociais para fazer um apelo aos seus seguidores.

"Amigos, roubaram-me ontem a minha mochila com todo o trabalho dos Xutos entre outras coisas", começou por dizer o baterista esta quarta-feira, numa publicação no Facebook.

. "A mochila é preta e laranja e tem computador, iPad, etc. Se souberem de alguma coisa digam pois é muito importante como devem calcular", acrescentou o músico.

O incidente acontece a poucos dias do lançamento do novo álbum da banda. 'Duro' sai no dia 25 deste mês, no mesmo dia em que os Xutos & Pontapés apresentam um espetáculo no espaço Lisboa ao Vivo.