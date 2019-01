Um artigo publicado no site de fãs, citando um fã português, refere que o edifício do antigo restaurante panorâmico esteve fechado na segunda-feira para receber as filmagens. "Havia câmaras de vídeo e luzes em todo o lado, bem como tendas de maquilhagem no exterior", pode ler-se, "além de muitas pessoas da sua equipa, o nosso leitor viu alguns músicos africanos (alguns deles com guitarras) e bailarinos".

Durante o fim de semana, Madonna deixou algumas pistas, publicando vídeos no edifício do antigo restaurante panorâmico. "Aqui, a arte urbana está bem e recomenda-se!", legendou.

"Mal posso esperar por mostrar tudo o que me inspirou em Lisboa", escreveu também. Veja o vídeo aqui.

2019 deve ser o ano do 14º álbum de Madonna. Ainda sem confirmação oficial, Dino D'Santiago, que serviu de anfitrião em Lisboa, Blaya, Kimi Djabaté e a brasileira Anitta estão entre os possíveis convidados.