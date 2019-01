O comandante do Regimento de Engenharia n.º 1 (RE1) confirmou esta quarta-feira, durante a audição na comissão parlamentar de inquérito ao furto de Tancos, que não foram realizadas rondas aos paióis na noite do roubo do armamento.

O RE1 tinha "a missão de garantir a segurança" e "não cumpriu a missão a 100%. Se não, não tinha havido a intrusão”, afirmou o comandante João Paulo de Almeida.

Além disso, o oficial admitiu que as rondas não foram feitas entre o "início da noite de dia 27 [de junho] e o início da tarde de dia 28 [de junho]". Recorde-se que o o furto do material guardado em Tancos foi noticiado a 29 de junho de 2017.