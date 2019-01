Um carro incendiou-se já ao final da tarde desta quarta-feira, na Autoestrada A3, quando seguia entra Famalicão e Braga, não tendo havido qualquer vítima deste sinistro.

O incêndio afetou uma viatura de mercadorias, no sentido Sul/Norte, cerca do Quilómetro 34, antes da saída das Portagens de Santiago da Cruz, em Vila Nova de Famalicão.

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão estiveram no local a combater o sinistro, com dez bombeiros e três viaturas, tendo o trânsito sido condicionado, no sentido Este da A3.