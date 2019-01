O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, surgiu esta quarta-feira na varanda da sede da autarquia durante uma manifestação contra o governo de Nicolas Maduro e desfraldou uma bandeira da Venezuela onde se lê a palavra “liberdad”.

Segundo o Diário de Notícias da Madeira, a bandeira foi deixada pendurada no edifício da Câmara.

Este gesto aconteceu quando emigrantes, lusodescendentes e venezuelanos cantavam o hino da Venezuela, protestando contra o governo de Maduro.

Recorde-se que Juan autoproclamou-se presidente interino da Venezuela. Guaidó boicotou as eleições presidenciais realizadas no passado dia 22 de abril por considerar que o sufrágio não foi livre nem justo. Por isso, não reconhece a tomada de posse de Nicolás Maduro, celebrada no dia 10 de janeiro.

A permanência de Nicolás Maduro na presidência da Venezuela tem gerado vários protestos e confrontos no início desta semana. Segundo o Observatório Venezuelano de Conflituosidade Social (OVCS), já quatro pessoas morreram – entre elas um jovem de 16 anos.