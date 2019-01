Em 2018, os negócios de retalho da Sonae cresceram 7,6% face aos números dos anos anteriores, para 6.317 milhões de euros.

De acordo com os resultados divulgados pelo grupo à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o desempenho das vendas a retalho refletiram, não só o comércio digital e melhorias a nível operacional como também da “constante melhoria da proposta de valor das várias insígnias, a expansão dos formatos de conveniência”.

No quatro trimestre do ano, a Sonae MC atingiu um crescimento de 3,6%, em comparação com os três meses anterior e 7,1% face ao período homólogo, com vendas de 1,146 milhões de euros. “Valores positivos em todos os formatos, especialmente no segmento de proximidade, e claramente acima da inflação de produtos alimentares do período”, são os impulsionadores deste crescimento.

No caso da Worten, as vendas totalizaram os 1,1 mil milhões de euros, uma evolução positiva anual de 7,6%, resultado da atividade no e-commerce. No último trimestre, as vendas atingiram os 343 milhões de euros , um crescimento de 8,2% em comparação com os resultados do ano passado.

Grande crescimento homólogo apresentou também a Iberian Sport Retail Group, detentora da Sport Zone, com uma diferença de 15,9% em relação a 2017 e vendas anuais na ordem dos 610 mil euros. O quarto trimestre está em destaque com um aumento de 29,1% face a 2017. Também a Sonae Sports & Fashion, detentora da Zippy, Mo e Berg, fechou 2018 com valores acima de valores de referência do mercado, com um crescimento de 1,9% no ano.

Na área do retalho alimentar, as vendas aumentaram 7%, uma evolução que “traduziu o crescimento de vendas no universo comparável de lojas, bem como o reforço da rede de lojas de proximidade, tendo a Sonae MC sido capaz de continuar a reforçar a sua liderança num mercado muito competitivo”, segundo comunicado do grupo.

A Sonae disse também ter terminado o ano com a abertura de 13 lojas Continente Bom Dia, 3 Continente Modelo e 22 Well’s.