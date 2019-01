O presidente dos EUA reconheceu esta quarta-feira Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.

“Hoje, reconheço oficialmente o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela”, lê-se numa nota emitida por Donald Trump e citada pelo Washington Post.

“No seu papel enquanto única parte do governo legitimamente eleita pelo povo venezuelano, a Assembleia Nacional invocou a constituição do país ao declarar Nicolás Maduro ilegítimo e, consequentemente, o gabinete do presidente vago. O povo da Venezuela falou corajosamente contra Maduro e o seu regime, exigindo liberdade e justiça”, refere o comunicado.

Esta nota surge minutos depois de Juan Guaidó ter desafiado Nicolás Maduro ao autoproclamar-se presidente interino da Venezuela. Guaidó boicotou as eleições presidenciais realizadas no passado dia 22 de abril por considerar que o sufrágio não foi livre nem justo. Por isso, não reconhece a tomada de posse de Nicolás Maduro, celebrada no dia 10 de janeiro.

A permanência de Nicolás Maduro na presidência da Venezuela tem gerado vários protestos e confrontos no início desta semana. Segundo o Observatório Venezuelano de Conflituosidade Social (OVCS), já quatro pessoas morreram – entre elas um jovem de 16 anos.

Para esta quarta-feira estão agendados novos protestos.