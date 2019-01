O papa Francisco iniciou, esta quarta-feira, a sua viagem para o Panamá, onde vai participar nas Jornadas Mundiais da Juventude, a caminho enviou uma mensagem ao Presidente da República.

Num telegrama dirigido a Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco garantiu que os portugueses estão sempre presentes nas suas orações e abençoou o povo português com alegria e paz. O papa tem por hábito enviar mensagens aos países que sobrevoa nestas viagens.

Esta terça-feira, o Presidente da República disse, acerca da viagem do papa, que desejava e esperava ouvir "da boca do papa Francisco", no domingo, no Panamá, que as próximas Jornadas Mundiais da Juventude, em 2022, se realizam em Lisboa.