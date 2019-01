Um elemento da Guarda Civil de Málaga, que nos últimos dez dia tem participado no resgate do pequeno Julen, partilhou uma carta aberta onde elogia o trabalho de todos os que ajudam diariamente nesta missão de salvamento do bebé que caiu num buraco, em Totalán. “Não vamos parar até que o consigamos encontrar”, garante.

O guarda explica que foi um “dos que abandonou a sua família, com o prato na mesa, naquele fatídico dia 13 de janeiro” para integrar as equipas de resgate e que a intenção da carta que escreveu “é dar o testemunho do lado humano do que está a acontecer porque isto está a ultrapassar muitos limites".

"É incrível como procuram soluções e fabricam engenhos para poder chegar a Julen nas melhores condições de segurança possíveis", continua o guarda, enaltecendo o “exemplo de profissionalismo” que se vê nesta missão.

"As palavras que me foram ditas por um companheiro depois de três dias de trabalho contínuo no poço não me fazem duvidar: aqui não vamos parar até que o consigamos encontrar", acrescenta.

Entre os elogios e mensagens de força, o Guarda Civil deixa ainda um agradecimento "a todos os que de maneira altruísta se têm convertido em elementos fundamentais no resgate com comida, bebidas e ademais esforços para que se mantenham animados, ativos e com vontade de prosseguir os trabalhos de resgate".