André Ventura, ex-autarca do PSD em Loures, formalizou hoje o partido Chega!, depois de entregar, perto das 12h00, o pedido no Tribunal Constitucional.

Vários milhares de euros gastos

A formação do novo partido tem sido financiada por André Ventura e “outros fundadores”. O ex-militante do PSD ainda não fez as contas, mas assegurou ao i que “já se gastaram vários milhares de euros”, entre cartazes e gestão de redes sociais.

Provável candidato às europeias

O Chega! quer ir a votos nas eleições europeias de 26 de maio e André Ventura afirmou ao i ser “provável” que seja o próprio o candidato a cabeça de lista.