O Benfica quer pedir o áudio das comunicações entre Carlos Xistra e Fábio Veríssimo durante o confronto entre as águias e o FC Porto, que aconteceu ontem, terça-feira, depois de os encarnados terem sido afastados nas meias-finais da Allianz Cup, escreve o jornal Record.

A mesma publicação adianta que o Benfica, no final da partida, se queixou, pela voz do presidente do clube, Luís Filipe Vieira, da atuação dos árbitros e do VAR, tendo acusado Carlos Xistra de não ter respeitado aquilo que havia sido acordado, ou seja, que este ia ver e ter em conta todos os lances.