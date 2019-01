Um incêndio numa habitação em Santo Aleixo, no concelho de Arouca, Aveiro, provocou a morte a um homem de 61 anos, esta quarta-feira.

Os bombeiros encontraram o corpo do único habitante da casa carbonizado no interior do quarto.

Apesar das causas do incêndio serem ainda desconhecidas, os bombeiros encontraram um cobertor elétrico no quarto onde estava a vítima, acreditando que pode ter sido a origem do fogo.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Arouca, apoiados por uma viatura de Suporte Imediato de Vida do INEM e a GNR.