Um militar da Brigada de Trânsito da GNR do distrito de Bragança foi detido pela PSP na noite de domingo passado, após ter acusado álcool no sangue numa operação STOP em Mirandela.

O homem de 44 anos registava uma taxa de alcoolemia de 1,48 gramas, valor que é considerado crime.

O elemento da Brigada de Trânsito circulava no domingo à noite no centro de Mirandela, quando foi mandado parar, segundo o Jornal de Notícias.

Após o resultado do teste de álcool, o homem foi levado para a esquadra da PSP, onde foi notificado para comparecer no tribunal de Mirandela, no dia seguinte, segunda-feira, com o caso a baixar a inquérito no Ministério Público.

Sublinhe-se que uma taxa de álcool igual ou superior a 1,2 gramas constituí um crime, punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias.

O registo da taxa de álcool implica ainda a perda de 6 pontos na carta de condução e a proibição de conduzir de 3 meses a 3 anos.