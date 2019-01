A PSP divulgou ontem na sua página oficial de Facebook uma fotografia com o cantor Anselmo Ralph que gerou muita polémica. Nas redes sociais, os portugueses dividiram-se entre fortes críticas à opção da PSP e elogios. Na imagem pode ver-se o cantor angolano ao lado de um elemento policial com um carro-patrulha e uma carrinha da polícia como pano de fundo.

De acordo com a PSP, a imagem foi publicada na sequência de uma visita do artista às instalações daquela polícia: “Boa tarde com Anselmo Ralph. Visita à Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa.” Mas a coincidência temporal com os incidentes no Bairro da Jamaica, que envolveram um cidadão angolano, e com as acusações de racismo de que aquela força tem sido alvo foi o que mais chamou a atenção dos seguidores da página e de quem partilhou a fotografia nas redes sociais.

Entre os comentários mais críticos dos utilizadores pode ler-se: “Esta foto, com este timing, é uma ilustração perfeita daquela frase: ‘Eu não sou racista, até tenho um amigo preto...’”

Mas houve também quem aproveitasse para elogiar a PSP e o cantor angolano: “Quem não deve não teme... quem quer a polícia longe é porque tem algo a esconder” ou “É assim mesmo #PSP#quemnãodevenãoteme”.