Foi identificado e detido, esta terça-feira, pela GNR, o jovem de 21 anos que na noite de Natal fez uma chamada falsa para o 112, afirmando existir um acidente com quatro vítimas encarceradas no concelho de Póvoa de Lanhoso. Com base na informação prestada, os meios foram acionados para o local onde descobriram tratar-se de uma chamada falsa.

Segundo fonte da GNR, citada pela Lusa, o indivíduo foi identificado durante uma busca domiciliária. Foi ainda apreendido o telemóvel que o jovem terá usado para ligar para o número de emergência.

A chamada foi feita ao início da noite de 24 de dezembro e, pelas 20h26, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga enviou para a freguesia de Vilela, no conselho de Póvoa de Lanhoso, seis ambulâncias, um veículo de desencarceramento, um veículo de comando tático e duas viaturas médicas de emergência e reanimação. Foram também chamados ao local os elementos da GNR.

No entanto, tratava-se de uma chamada falsa e não havia nenhum acidente. “Quem fez a chamada, deu dados muito concretos e precisos”, afirmou a mesma fonte.

O jovem encontra-se agora detido pelo crime de abuso e simulação de sinais de perigo e pode enfrentar uma pena de prisão até um ano ou uma multa até 120 dias. O Ministério Público ainda está a investigar o caso.