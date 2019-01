O ano de 1966 foi daqueles marcantes na história do Sporting Clube de Braga. A primeira conquista de um grande troféu nacional, a Taça de Portugal, ficou marcada por uma carreira brilhante durante a qual caíram, sucessivamente, Benfica e Sporting.

As coisas começaram de forma simples, com a goleada à secundária Oliveirense (5-2), em casa. Depois o Atlético, na altura também na ii Divisão, deu mais luta: novamente no então 28 de Maio, vitória por 3-2. Seguiu-se uma ida aos Açores para defrontar o Lusitânia, em Angra do Heroísmo: 6-2. Nos quartos--de-final já não seria de esperar facilidades. Ainda por cima a duas mãos. Adversário? O Benfica. A derrota por 1-3 na Luz parecia fazer prever o fim da aventura. Qual quê! Em Braga mandam os arcebispos! Ou os arsenalistas! Chamem--lhes o que quiserem, mas a recuperação foi do quilé, como gostava de dizer o grande Assis Pacheco. quatro-golos-quatro! Golos de Bino e de Adão, mais dois de um argentino natural de Córdoba chamado Miguel Ángel Perrichon Segóvia. E os encarnados até tinham marcado primeiro, através de Nélson.

Criticou-se muito Béla Guttmann, no seu regresso tristonho a Lisboa, por ter deixado de fora alguns titulares. Ainda assim, estiveram em campo Coluna, Torres, José Augusto e Cavém, por exemplo, o que serve para conferir ao resultado a importância que ele indiscutivelmente merece.

Meias-finais: enquanto o Vitória de Setúbal beneficia de estar frente a frente com o Beira-Mar (ganhou os dois jogos por 3-0), o Braga volta a defrontar um gigante, desta vez o Sporting. Rija disputa! Não houve maneira de se desatar o resultado. Em Braga, 1-1. Em Alvalade, 1-1.

Ficava tudo suspenso do desempate.

Marcado para o Estádio do Restelo, dia 17 de maio.

“Abracadabrante!”, titulou um periódico, pleno de entusiasmo.

E ia por aí fora: “Em jogo de desempate, a exigir força, entusiasmo, vontade, atenção e espírito unitário, o vencedor dos leões foi, realmente, abracadabrante, ou seja, extraordinário na explanação das qualidades que tão necessárias são para despiques desta natureza em que o coração e os nervos têm de formar amálgama de substância sólida.”

Abater o campeão O Sporting enfunava, orgulhoso, o peito de recente conquistador do campeonato nacional. Tinha um onze de respeito. Vejam: Carvalho; Morais, Alexandre Baptista, Dani e Hilário; Ferreira Pinto e Fernando Peres; Carlitos, Teixeira, Figueiredo e Oliveira Duarte.

Vários deles iriam exibir-se no Mundial de Inglaterra, dois meses mais tarde.

O treinador dos bracarenses não podia ter um nome mais positivo: Rui Sim-Sim.

E positivamente explanou a sua equipa: Armando; Mário, Juvenal, Coimbra e José Maria; Canário, Nabo e Luciano; Adão, Perrichon e Bino.

O trio da frente parecia abençoado. Ou endemoninhado. Cada um vê o assunto pela sua perspetiva favorita.

Meteóricos minhotos!

Jogo vertiginoso.

Se, na primeira parte, o Braga dominara por completo um adversário que parecia fisicamente debilitado, na segunda deu o golpe de misericórdia.

Aos 55 minutos arrancou em velocidade e deixou Alexandre Baptista nas covas. Fulgurante de regozijo, meteu a bola sobre o corpo de Carvalho, que vinha ao seu encontro.

Ninguém o adivinhava ainda, mas o resultado seria inamovível.

O rapaz das pampas tornava-se herói e assim o ficou para sempre, ainda por cima porque também foi dele o golo que decidiu a conquista da taça frente ao Vitória, no Jamor. A malta do Norte, no seu sotaque arrebatado, dizia Perrichão. Assim ficou no coração do povo.

Destilava, abundante, o veneno álacre de uma técnica aprimorada que aplicava impecavelmente fosse a que andamento fosse. E que rápido que era, não apenas de pernas mas também de raciocínio.

Abracadabrante! O Abragadabrante...

Era noite em Lisboa.

Poeticamente, o cronista Fernando Soromenho, que sabia utilizar a prosa em deleite dos que a liam, não fugiu à beleza do espetáculo que a seus olhos se desenrolava: “O futebol praticado sob a luz dos projetores parece outro. A bola e os homens movimentam-se em ritmo diabólico. Ilusão ou realidade, a verdade é que a plasticização do esforço atlético adquire uma beleza incomparável. Que empolga os sentidos, inundando-os de bem-estar. Satisfazendo.”

Escrevia-se bonito nos jornais dos tempos que lá vão.