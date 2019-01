Morreu esta quarta-feira o ator Caio Junqueira, após ter sido vítima de um acidente de carro. O ator, de 42 anos, tinha participado no filme “Tropa de Elite”.

Caio Junqueira perdeu o controlo do carro, acabando por se despenhar, no passado dia 16, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Foi depois levado para o Hospital Miguel Couto com duas fraturas expostas.

A informação da morte foi confirmada pela Secretária de Saúde do Rio.

Junqueira começou a sua carreira em 1990 ao participar na minissérie “Desejo” e na novela “Barriga de Aluguer”. Participou em vários projetos televisivos, incluindo a “Escrava Isaura”, na Record TV, e entrou em fimes como “Tropa de Elite”, “Zuzu Angel” e “Abril Despedaçado”.