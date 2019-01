Francisco J. Marques, diretor de informação e comunicação do FC Porto, respondeu às críticas de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, sobre a arbitragem do jogo para as meias-finais da Taça da Liga, que se realizou esta terça-feira.

Depois da vitória do FC Porto por 3-1, Francisco J. Marques afirmou, numa publicação do Twitter, que o presidente benfiquista “estava habituado a controlar tudo e todos”.

Um dos principais pontos abordados na troca de críticas foi o fora de jogo que foi assinalado ao clube das águas aos 47 minutos. "LFV [Luís Filipe Vieira] queixou-se de um fora de jogo que pela linha da SportTV foi bem assinalado, mas esqueceu o penálti sobre Corona logo no início do jogo e a expulsão perdoada a Seferovic. Estava habituado a controlar tudo e todos ou será que quis dizer que vai dar cabo da nota aos árbitros?", escreveu do diretor de comunicação portista.

Poucos minutos depois, Francisco J. Marques voltou a fazer uma publicação dirigida ao presidente do Benfica, desta vez referindo-se ao alegado desentendimento com o Sporting de Braga por causa do Leixões. "“Queres carne ou peixe?” Quando o FC Porto marcou o terceiro golo LFV deve ter-se lembrado da pergunta que fez quando tentou uma golpada igual à que deu agora ao Braga, com os jogadores do Leixões. Que vá jogar à bisca com a Cristina", publicou.