A assessora do grupo parlamentar do PSD Ana Cristina Gaspar foi ontem exonerada por ter decidido ajudar Luís Montenegro na sua comunicação, nomeadamente em conferências de imprensa, quando este decidiu desafiar Rui Rio para antecipar eleições diretas. Ao que o i apurou, depois da derrota, o ambiente nunca mais terá sido o mesmo e, nos últimos dias, o líder da bancada parlamentar do PSD, Fernando Negrão, decidiu comunicar ao presidente da Assembleia da República a exoneração de Ana Cristina Gaspar - que já estava na assessoria do grupo parlamentar há dez anos. O i tentou ontem sem sucesso falar com Ana Cristina Gaspar.

Já o líder da bancada parlamentar do PSD confirmou ao i esta informação, referindo que ficou em causa a confiança política. “A exoneração tem a ver com motivos de natureza interna, os gabinetes dos grupos parlamentares são constituídos por pessoas que não têm vínculos de trabalho normais e há uma relação de confiança política. E foi-nos comunicado na altura pela própria que iria apoiar, na contenda interna, a parte contrária, e aí colocou-se a questão das consequências disso”, explicou Negrão, dizendo que só havia duas soluções neste caso: “Ou Ana Cristina Gaspar assinava um papel para sair ou seria exonerada.”

Sobre se esta exoneração pode fomentar novas críticas ao partido por não aceitar a pluralidade interna, Negrão sublinha: “Qualquer direção de grupo parlamentar tem de trabalhar na base de uma muito estreita confiança política.”