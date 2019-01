Afinal o programa Quadratura do Círculo não vai acabar, mas apenas mudar de canal. A SIC decidiu terminar com o programa de debate político e a TVI não perdeu a oportunidade para contratar a mesma equipa e dar continuidade ao formato que chegou à televisão há quase 15 anos.

A Quadratura do Círculo vai ser transmitida na próxima quinta-feira à noite pela última vez na SIC/Notícias. A estação justificou o fim do programa com “várias alterações na grelha” e a necessidade de “apostar em novos formatos”.

O regresso do programa não vai demorar muito. Pacheco Pereira, Lobo Xavier e Jorge Coelho vão voltar, na TVI 24, logo na semana seguinte, a 31 de janeiro, ou, no máximo, a 7 de fevereiro, segundo o DN.

O interesse de outras estações televisivas surgiu logo que foi conhecida a decisão da SIC de acabar com o programa. A RTP e o Porto Canal também terão entrado na corrida, mas foi a TVI 24 a ficar com o programa moderado pelo jornalista Carlos Andrade.

Os participantes quiseram manter o mesmo modelo. O programa teve origem na TSF, no final dos anos 80, quando se chamava “Flashback” e era transmitido ao domingo. Na altura, era moderado por Emídio Rangel e contava com a participação de José Magalhães, Pacheco Pereira e Vasco Pulido Valente. Pelo programa passaram nomes como Miguel Sousa Tavares, Nogueira de Brito e António Costa. O atual primeiro-ministro participou no programa de debate durante seis anos e despediu-se para assumir o cargo de secretário-geral do PS. No último programa, António Costa considerou que a participação naquele programa foi “uma experiência extraordinária”.

Na última quinta-feira, em que o tema do programa foi a crise no PSD, Carlos Andrade abriu o debate com o anúncio de que, ao fim de 15 anos de Quadratura do Círculo, na SIC/Notícias, “este é o nosso penúltimo programa”. O último é já amanhã.