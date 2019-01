Um carro da polícia londrina estava a responder a uma emergência, quando atropelou mortalmente uma jovem de 21 anos, esta terça-feira em Forest Road, na capital inglesa.

O incidente foi confirmado pela Polícia Metropolitana, através de um comunicado citado pelo Guardian.

O carro da polícia seguiria a alta velocidade devido ao alerta de um homem que estaria a ameaçar várias pessoas em Walthamstow.

O porta-voz da polícia explicou que o carro parou de imediato no local do atropelamento, e que os agentes tentaram ajudar a vítima até à chegada da equipa médica de urgência, que foi logo chamada.

Apesar das tentativas dos agentes, a mulher acabou por morrer e óbito foi declarado ainda no local.

As autoridades estão agora a tentar entrar em contacto com a família da vítima, que deverá estar a viver fora do país.