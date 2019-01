O ensino e a inteligência

Por vezes, quem decide o futuro dos outros, nesta questão do Ensino, não são os espíritos mais brilhantes, nem os mais bem preparados. O factor sorte e as oportunidades podem distorcer os critérios da selecção dos melhores, e, muitas vezes, distorcem!

Desde que o acesso ao Ensino “Terciário”, ou seja, dito superior, para utilizar uma expressão “marxista”, passou a ser directo com a nota do Ensino “secundário”, sempre afirmámos que era uma decisão absurda, na medida em que deverá ser a “Instituição” a que os candidatos se propõem a seleccionar os mesmos e não a nota do secundário. Julgamos que se está a pensar em alterar este procedimento, erróneo, sob o ponto de vista sociológico, e não só, porque desse modo perdem-se valores, que por vezes só despertam e se revelam na Universidade, não só pela questão da maturidade, mas também porque ali estudam o que escolheram e gostam, e não aquilo que lhes foi imposto.

Este aspecto é decisivo e ignorá-lo revela uma certa impreparação para lidar com esta temática.

Os espíritos mais brilhantes e criativos, por vezes, foram rebeldes e difíceis no secundário, e só grandes pedagogos, enquanto professores deles, detectaram esses valores e perceberam que eram diferentes porque tinham uma “inteligência específica” para determinadas matérias.

Mas a questão da “inteligência específica”, apesar de não ser nova, não é levada em consideração pela maior parte dos docentes do secundário.

É que o ensino deve ser um “SACERDÓCIO”, por vocação, devoção e amor ao ensino, e não apenas e tão-só, um emprego.

Por outro lado, hoje, as Universidades precisam de “CLIENTES” para se financiarem, e assim, poderão seleccionar mais “clientes” e mais tarde usarem de um maior rigor nos Mestrados e Doutoramentos.

É a “MODERNIDADE” e o Espírito Democrático de uma maior igualdade e tolerância, na base da “pirâmide”, mas só alguns poderão atingir o topo.

Por isso, após 40 anos a lidar com centenas de alunos do superior por ano, somos adeptos que a nota do secundário não deve constituir ou ser o “registo criminal” do aluno que vai para a Universidade, o que deve contar é o Exame da Admissão a cada Universidade, ou seja, a cada Faculdade, tentando perceber e avaliar a “bagagem cultural” do aluno, a sua “agilidade intelectual” e, sobretudo, o seu perfil e a sua integridade de carácter.

Depois disto, é fácil decidir de consciência tranquila.

Mas para que tudo isto venha a ser possível, ou seja, realizável, é necessário romper com o presente e pensar apenas no futuro, e este está aberto a todos os homens de boa vontade e de espírito aberto e receptivo às novas ideias, que, infelizmente, só poucos poderão abraçar, devido ao factor inteligência.

A Universidade não dá inteligência a ninguém, ajuda sim, a desenvolvê-la a quem já a possui, desde nascença. Mas era preciso, também, que quem dirige o Ensino Superior estivesse sintonizado neste “comprimento de onda”. Até lá, vamos desperdiçando inteligências específicas, brilhantes, sob o pretexto da existência de um “regulamento” estabelecido, quiçá, por espíritos menores.

