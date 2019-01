Enquanto Marcelo telefona

Enquanto Marcelo Rebelo de Sousa, dando asas à sua natureza humanista e pondo em prática uma estratégia já consagrada de gestão dos afetos, vai concretizando uma agenda de proximidade usando todos os recursos de comunicação disponíveis, em França, Emmanuel Macron escreveu uma carta aos franceses abrindo um debate alargado sobre os principais desafios que a sociedade está a enfrentar no seu processo de modernização e reforma.

Os regimes constitucionais em França e em Portugal não são iguais nem compete ao Presidente português, no quadro do modelo constitucional semipresidencial que nos rege, definir as prioridades políticas do país. Compete, sim, como Marcelo bem tem interpretado, ser um garante da solidez da vida democrática, do cumprimento da Constituição, da promoção da cidadania e da afirmação de Portugal no mundo. França é um caso diferente. O regime constitucional é presidencialista e Macron é o principal responsável da governação. Por isso tem sido também o alvo preferencial dos descontentamentos na sociedade francesa, de que o movimento dos coletes amarelos é apenas o sintoma mais visível.

A carta de Macron aos franceses tenta estruturar os descontentamentos difusos para os conter e transformar em energia positiva para a mudança. É uma aposta de alto risco, tendo em conta o encapsulamento do presidente na sua relação com o povo, mas é também o trilho que lhe resta para recuperar o controlo político do Hexágono e salvar o mandato. Por tudo isto, vale a pena seguir com atenção as cenas dos próximos capítulos políticos em França, país que tem sido a incubadora de revoluções que deixaram marcas em todo o mundo.

Na sua carta aos franceses, Macron aborda quatro grandes temas e lança 30 perguntas para reflexão e debate. Os temas globais são “a fiscalidade e as finanças públicas”, a “organização do Estado e dos serviços públicos”, a “transição ecológica” e a “democracia e cidadania”. Destes quatro temas decorrem as perguntas que balizam a troca de perspetivas e as potenciais escolhas a fazer. Os temas que Macron lançou são temas que se colocam com pertinência em todas as democracias modernas. Em Portugal, as instituições têm sabido encontrar respostas que têm mobilizado a sociedade portuguesa para uma modernização progressiva e sustentada e sem os níveis de conflitualidade que dilaceram a sociedade francesa. No entanto, o debate público na sociedade portuguesa tende a derivar muitas vezes para questões laterais, corporativas ou respeitantes a interesses específicos.

Aproveitar um ano de escolhas políticas, com vários processos eleitorais, para refletir e debater com profundidade temas estruturantes, na linha daqueles que Macron lançou em França, é uma medida profilática que, a cumprir-se, fará bem à saúde da nossa democracia. Mesmo que não recebamos um telefonema de Marcelo ou uma carta de António Costa (que tem escolhido outros veículos para desafiar a sociedade portuguesa para o debate e a concretização das opções estratégicas de que depende a modernização sustentável da nossa sociedade), vale a pena antevermos as grandes questões da democracia moderna e debatê-las de forma alargada, para estarmos cada vez mais preparados para enfrentar os desafios do nosso tempo.

