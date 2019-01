O glorioso caminho para o social-comunismo

O camarada Maduro conseguiu fazer da Venezuela a segunda maior catástrofe humanitária do mundo – só ultrapassada pela insana guerra síria. É este “o caminho libertador da Revolução Bolivariana” que inspira Jerónimo de Sousa

As redes sociais agitaram-se nas últimas semanas com uma carta do PCP. No texto, o partido dava os parabéns ao presidente da Venezuela pela sua tomada de posse. As felicitações epistolares, num tom de carinhosa e solidária admiração pela luta do camarada Nicolás Maduro, foram assinadas por Jerónimo de Sousa e publicadas no “Avante!”.

Queria recordar os mais desatentos, e nesta altura são sempre muitos, que a “luta” do camarada Maduro – a quem Hugo Chávez, ressuscitado num passarinho, confiou a liderança da Venezuela – tem um nome: ditadura. Abjeta e odiosa e desumana.

A “luta de Maduro”, que os comunistas portugueses admiram, resulta na depauperização da outrora próspera nação venezuelana. Glorifica-se na fraude eleitoral. Sustenta-se na miséria do maior número, na opressão da oposição e na privação da liberdade. O camarada Maduro conseguiu fazer da Venezuela a segunda maior catástrofe humanitária do mundo – só ultrapassada pela insana guerra síria. É este “o caminho libertador da Revolução Bolivariana” que inspira Jerónimo de Sousa, na linha do desgraçado colapso da ex-União Soviética. Triste ideologia que se alimenta da desumanização do indivíduo.

A carta do secretário-geral do PCP não é só um insulto ao povo venezuelano. É, digo-o com todas as letras, uma traição aos portugueses que tentam sobreviver aos dias de chumbo e sombras impostos pelo caudilho. Mais: se dúvidas houvesse, Jerónimo mostrou porque nunca devemos confiar na noção de democracia do PCP.

Foi este tipo de conceção de liberdade, foi este tipo de visão do mundo que António Costa trouxe para o círculo do poder em Portugal.

Quando nasceu a sua coligação das esquerdas, António Costa ensaiou a grandiloquência de quem tinha feito História: “Caiu um muro.” Costa, apenas preocupado com o poder, não anteviu que o muro desabasse para os dois lados. Como viria a cair, com pesadíssimos custos para a estabilidade e qualidade das democracias. A formação de perniciosas geringonças de direita e de esquerda, em que partidos moderados e extremistas, democratas e não democratas, se misturam por todo o lado, ilustram este ponto.

Portugal ainda está para pagar o preço deste erro fatal de António Costa. Quem condescende com populistas e tenta normalizar o fanatismo ideológico de forças como o PCP e o Bloco de Esquerda está a fazer um enorme favor aos inimigos da liberdade e da democracia. Como por estes dias se viu, a saga do politicamente correto prossegue com a bênção das cúpulas bloquistas ao anarquismo e desordem que tomou conta das ruas das nossas cidades.

Mas há um outro custo que não tardará muito a cair-nos em cima. É o custo da inação deste governo, por sequestro da populista extrema-esquerda.

A marcha rápida do comboio europeu foi mascarando toda a debilidade executiva de António Costa e a inoperância da sua solução governativa. Com a conjuntura externa a puxar por nós, as empresas a esfolarem-se para ganhar mercados e previsões económicas de céu geralmente limpo, Costa assistiu de cadeirinha ao dito “milagre económico”. Bastou-lhe fazer aquilo em que se especializou: gerir a situação.

Ora, se o governo tivesse tido ambição e iniciativa reformista, poderíamos ter crescido ao ritmo dos nossos parceiros europeus. Mas não. Falho de ambição, omisso em estratégia, em vez colocar Portugal na carruagem da frente, Costa deixou o país ficar ainda mais para trás. Com o PS, voltámos a cair na liga dos últimos. Isto aconteceu porque o governo não só se demitiu de criar condições que nos permitissem apanhar a onda melhor e mais tempo – como fez a Irlanda, país que connosco partilhou programa de assistência financeira e que cresceu a uma velocidade média de 5,2% entre 2016 e 2019, contra os 1,9% do milagre económico do PS – como ainda criou resistências ao desenvolvimento do país.

Resumindo: quanto aos problemas passados, não resolvemos nem um; quanto às oportunidades à frente, não apanhámos nem uma. Pior que tudo, desprotegemos os mais vulneráveis.

Honra seja feita: o governo virou a página da austeridade. Passámos da austeridade de centro-direita, que foi capaz de proteger os mais frágeis do pior da crise, para a austeridade de esquerda, que à custa da devolução de rendimentos e privilégios a uns quantos esmagou o investimento público (para os valores mais baixos de sempre), esvaziou o Estado social (para o pior nível de serviço público de que nos lembramos), depauperou as funções de soberania (desrespeitando o contrato de proteção que o Estado deveria garantir aos seus cidadãos) e carregou os portugueses de impostos e mais impostos até chegarmos à mais alta carga fiscal de sempre.

Espanta-me que tantos se congratulem com esta mediocridade. Com estes resultados tão poucochinhos. Pensando melhor, não me espanta nada. Se é em modelos como o do Syriza que mora “a nova janela de esperança para a Europa” para António Costa, está tudo dito. Por falar em Syriza: e ainda alguém se lembra como é que os gregos se estão a ver gregos com os inspiradores da solução governativa portuguesa? Já nem os bloquistas portugueses dão loas aos seguidores de Varoufakis.

Com a Europa em agitação, a economia mundial a abrandar e o país mais desprotegido para os tempos de vendaval por o governo não ter feito o trabalho de casa, só mesmo com um milagre económico é que isto lá vai.

Se Costa tem um, é altura de o mostrar.

Caso contrário, seguiremos no glorioso trilho do socialismo. Caminho que em Portugal (e por todo o lado) se especializou a reproduzir pobreza, desigualdade, frustração e um quarto resgate socialista em piores condições do que o anterior, com mais sofrimento para os portugueses.

