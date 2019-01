As circunstâncias da morta da idosa, despida e com sangue em redor, bem como as causas diretas do seu falecimento já estão a cargo de investigação da Brigada de Homicídios da Polícia Judiciária de Braga, depois da porta de casa ter sido arrombada pelas autoridades.

O cadáver da vítima, de 83 anos, será autopsiado já durante esta quarta-feira, no Gabinete Médico-Legal de Viana do Castelo, enquanto o seu marido, de 85 anos, foi internado no Hospital de Barcelos, devido à situação de fragilidade física em que se encontrava quando chegaram a local os Bombeiros Voluntários de Esposende e a GNR de Esposende.

A situação foi detetada pelas autoridades locais a partir de informações dos vizinhos, que há cerca de uma semana não viam a octogenária, tendo o seu marido sido estabilizado por elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, antes de transportado para o Hospital de Barcelos.