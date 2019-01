Esta quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê céu geralmente muito nublado, com registo de precipitação fraca na zona norte e litoral do país.

No entanto, em dia de chuva os termómetros vão ser baixos e, as temperaturas mínimas podem chegar aos quatro graus em Bragança.

Já em Lisboa são esperadas temperaturas máximas de 16 graus, no Porto 15 e Faro 16.