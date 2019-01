As hipóteses de encontrar Julen com vida são, à medida que os dias passam, cada vez menores, mas ainda assim o chefe de operações, Ángel García, mostra-se confiante no resgate. "Continuamos a trabalhar sem descanso, sentimos que estamos cada vez mais perto de Julen", disse ontem, terça-feira, em conferência de imprensa.

"Às 2h30 da madrugada começou a operação de revestimento do túnel vertical e às 6h15, quando estavam já introduzidos 42 metros [de placas de metal], surgiram irregularidades nas paredes", explicou o responsável, citado pelo jornal espanhol El Mundo.

Recorde-se que a criança, de apenas dois anos, caiu no poço há quase dez dias e, desde essa altura que estão a ser levados a cabo trabalhos para a resgatar.