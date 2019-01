Ao início desta madrugada, várias pessoas pegaram fogo a caixotes do lixo de ruas diferentes do bairro da Bela Vista, em Setúbal. “Cerca de uma dúzia de depósitos do lixo foram incendiados, em várias ruas do bairro", disse à TVI24 fonte da PSP.

De acordo com o mesmo canal, houve ainda reforço policial na zona, além dos efetivos de esquadra existentes no local. Também vários elementos do corpo de intervenção da unidade especial de polícia se encontravam nas imediações do bairro, sem que tenham sido chamados para intervir, apenas por precaução.

“Temos no local os meios adequados para garantir a segurança, com equipas da Unidade Especial de Polícia. As ocorrências foram em locais distantes e em diversas ruas na zona”, explicou, na altura, a mesma fonte à TVI24.

Recorde-se que este novo ataque surge depois de uma madrugada agitada na terça-feira, após a esquadra do mesmo bairro ter sido alvejada com o lançamento três cocktails molotov.