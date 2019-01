“Regabofe” na CGD: os contribuintes pagam

Ao longo dos últimos anos, os contribuintes têm andado a financiar os desmandos de consecutivos governos e dos seus círculos próximos. Milhares de milhões em impostos que deviam servir para garantir o bom funcionamento dos serviços públicos têm sido usados para tapar buracos provocados por governantes irresponsáveis e pelos seus amigalhaços desonestos.

Um dos mais flagrantes é o da Caixa Geral de Depósitos. Ficámos a saber em tempos recentes que aquele que julgávamos ser o banco dos pensionistas, dos emigrantes e dos pequenos comerciantes, afinal era o banco das elites ligadas ao poder político, servindo para distribuir cargos excecionalmente bem remunerados e para garantir financiamento, sem garantias, a negócios que haveriam de revelar-se ruinosos. Essa foi, aliás, a conclusão de uma auditoria da Ernst & Young à gestão do banco público entre 2000 e 2015, período em que a instituição concedeu créditos que haveriam de resultar em perdas de mais de mil milhões de euros. Joana Amaral Dias, que revelou estes números que muitos queriam esconder, resumiu a situação em poucas palavras: “Foi um autêntico regabofe”.

E os privados? É evidente que também houve as maiores trafulhices no setor privado - basta recordar os casos BES, BPN e BPP, onde também foram despejados milhões dos contribuintes que desapareciam como água na areia. Mas as más práticas na Caixa continuaram mesmo depois de toda a gente estar alertada para os riscos. E - pior - foram levadas a cabo por figuras do poder político ou dele muito próximas.

Tudo isto mostra, sem margem para dúvida, que o banco do Estado é muito facilmente instrumentalizado para práticas de promiscuidade entre a política e os negócios. E os sucessivos bloqueios ao escrutínio público e à divulgação dos maiores devedores só serviram para confirmá-lo.