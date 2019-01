A PSP do Porto fez 12 detenções por tráfico de droga e apreendeu diversos tipos de droga, numa operação que se estendeu de Trofa a Esposende, passando ainda por Vila do Conde.

Numa operação de combate ao tráfico de estupefacientes, o Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública desencadeou treze buscas, realizando 12 detenções, apreendendo aos suspeitos mais de duas mil doses de estupefacientes, designadamente haxixe, heroína, cocaína, liamba e MDMA, além de mais de seis mil euros em numerário.

O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, incidiu a sua operação sobre “um conjunto alargado de indivíduos que de uma forma organizada se vinham dedicando ao tráfico de estupefacientes na área do Grande Porto”.

Nas doze buscas domiciliárias e uma não domiciliária, foram detidos oito homens e quatro mulheres, com idades entre os 19 e os 38 anos, a quem foram globalmente apreendidos haxixe suficiente para 1.796 doses, heroína bastante para 376 doses, liamba convertível em dez doses, cocaína para 20 doses individuais, MDMA para quatro doses, dois veículos ligeiros de passageiros, um motociclo e a quantia de 6.894 euros, bem como uma pistola com 40 munições e ainda diversos objetos utilizados para venda direta de estupefacientes.