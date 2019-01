O FC Porto venceu (3-1) esta noite o Benfica, no Estádio Municipal de Braga, e garantiu o apuramento para a final da Taça da Liga.

Brahimi colocou o dragão em vantagem após inaugurar o marcador aos 24 minutos, mas Rafa devolveu a igualdade ao encontro ao minuto 31.

Ainda na primeira parte, os comandados de Sérgio Conceição voltaram a marcar, desta feita por Marega (35').

Já na segunda metade, e numa altura em que a turma orientada por Bruno Lage estava por cima do jogo, Fernando Andrade, a quatro minutos do fim do tempo regulamentar, fixou o resultado final em 3-1.

O Benfica venceu pela última vez a prova em 2015/16, época em que conquistou a 7.º Taça da Liga da história do clube.

O FC Porto, por sua vez, continua à procura de conquistar a prova pela primeira vez.