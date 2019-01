Anunciava-se, com a pompa e circunstância próprias de um Elgar, a estreia para o dia seguinte de “O Pátio das Cantigas”, filme de António Lopes Ribeiro e Francisco Ribeiro (o Ribeirinho), com diálogos de Vasco Santana e a portuguesíssima música de Frederico de Freitas, embora igualmente acompanhada de uma canção mexicana de Carlos Flores, de uma canção russa de Elieser Kamenesky (o Boris do 9) e de três sambas brasileiros, entre os quais o famoso “Camisa Amarela”: “Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela...”

“O Pai Tirano” já fora um sucesso; havia, portanto, a expetativa fervilhante de mais um êxito. Entretanto, na coutada de Pancas, propriedade de José de Melo, experimentava-se cão. Não cão de comer, como em muitos países do Extremo Oriente, mas cão de correr. Corridas de galgos. Soltava-se uma lebre, das autênticas, que dão para cozinhar civet, já que falámos de gastronomia, não daquelas mecânicas que andam mecanicamente como são em redor dos canídromos, e depois partiam em desfilada os caninos mais rápidos do mundo, capazes de atingir 72 quilómetros por hora, na perseguição enlouquecida do roedor.

A ideia viera de Inglaterra, claro está. Nunca fomos muito dados a ver correr galgos neste país que o mar não quer, como lhe chamava Ruy Belo. Sempre preferimos as corridas de touros, se é que isto se pode escrever alto e bom som sem ser atacado à metralha pelos defensores inclementes do fim da lida dos respeitáveis mamíferos de raça vacum. E os ingleses enviaram uma embaixada de estadão: H. E. Clarke, o grande estudioso e autor de livros sobre galgos; o juiz de prova W. H. Applewhite; o emérito jornalista especializado James Rimmer, enviado pelas revistas “Sport Country” e “Horse and Hound”. Que diacho!, de repente parecia que estávamos enfiados no “Notting Hill” e nas tolices do também muito inglês e razoável canastrão Hugh Grant.

Bom, adiante. O reputado mr. Clarke foi abundante nas opiniões distribuídas a eito: “A coutada reúne as melhores condições para o concurso. As valas não só não prejudicaram como melhoraram a prova, tornando-a de corta-mato.os espetadores tiveram ampla visibilidade para todos os incidentes, desde o levantar da lebre, e surgiram mesmo três em frente da tribuna presidencial, perseguidas pelos galgos. Até a direção do vento foi favorável, obstando os inconvenientes do ruído da entusiástica assistência.”

Gente fina Muito provavelmente, a entusiástica assistência ter-se-á contido o melhor que pôde, tendo em conta que era gente da mais fina aristocracia portuguesa, decidida a demonstrar aos enviados ingleses que por cá também se cultivava o mais galante dos cavalheirismos. O sr. conde de São Mamede e D. António Correia de Castelo Novo serviram de delegados de campo. Applewhite foi, como não podia deixar de ser, rigorosíssimo na sua aplicação das regras. E dizia-se que o sr. José de Melo tinha criado uma autêntica e revolucionária invenção, um dispositivo que evitava a quebra da correia que prendia os cães, substituída por um fio de aço que permitia uma largada mais fácil assim que estes começavam, com o nervosismo próprio de um caçador de quatro patas, a puxar o que se apelidava de “controlo”.

Soltaram-se seis lebres.

Três delas, mais vivaças, escaparam aos cães. Ah, pois! Às vezes, a vítima ganha ao predador. O facto de os galgos serem ingleses buliu com o patriotismo de alguns. Ora vejam a indignação deste repórter de um diário lisboeta: “Os galgos eram importados ou filhos de ingleses. Isto não pode ser! Indiferente ao patriotismo, recusamos a teoria de que não temos galgos. E somos partidários da lebre nacional, tão pequena, tão curta de patas, mas correndo mais do que os melhores cães!”

Quem se esteve nas tintas para a pátria das lebres foi Fakir, o galgo da tarde. E estava combalido. Na véspera envolvera-se numa briga feia com outro participante, ferveu dentada e partiu uma unha. Já o nosso repórter insistia: “As lebres da lezíria portuguesa são mais rijas do que as inglesas e mais difíceis para os galgos.” Sem dúvida, mais difíceis de mastigar...