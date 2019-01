Eduardo Cabrita comentou esta segunda-feira os incidentes que ocorreram nos últimos dias e que envolvem a Polícia de Segurança Pública (PSP). O ministro da Administração Interna deixou claro que tem “toda a confiança” na polícia.

"Eu tenho toda a confiança na polícia portuguesa, toda a confiança nos polícias e toda a certeza que, como sempre sucede, as circunstâncias objeto de apreciação serão avaliadas no inquérito a decorrer", referiu Eduardo Cabrita, citado pela agência Lusa, depois de questionado sobre eventuais excessos por parte da polícia.

Esta terça-feira, a PSP reforçou o policiamento na Bela Vista, em Setúbal, e em algumas zonas de Loures e Odivelas, depois dos incidentes registados na última noite, com lançamento de de 'cocktails Molotov' contra uma esquadra e ainda o incêndio de caixotes e viaturas.

Eduardo Cabrita revelou ainda que “está em apreciação” a hipótese de os polícias virem a usar câmaras de vídeo nas fardas.

Para o ministro da Administração Interna"a tranquilidade e a serenidade" são essenciais nestes momentos e garantiu ainda que "todas as matérias que forem suscetíveis de investigação no quadro do inquérito aberto no próprio dia serão esclarecidas".