João Félix, de 19 anos, é hoje visto como uma jovem promessa das ‘águias’. O futebolista, que fez parte da formação no FC Porto, recordou o momento em que teve de trocar o conforto da sua casa em Viseu por um quarto no Porto com apenas 13 anos.

"Lembro-me de sair do carro, de mão dada com o meu pai e de chegar a uma sala com outros jovens jogadores. Sentámo-nos e comecei a chorar. 'Pai, não quero ficar aqui, quero ir para casa'. O meu pai sabia do peso daquela decisão e olhou-me nos olhos. 'Ok, mas hoje ficas aqui. Se amanhã ou depois sentires o mesmo, chamas-me e eu venho buscar-te de volta para casa. Mas nunca mais te trago aqui'. Disse-me isto com um tom de voz que desconhecia. Era algo sério. Despertou um 'click' em mim - tinha de estar ali. Por mais receio que tivesse, era necessário", recordou o avançado, em entrevista ao ‘The Players Tribune’.

João Félix alinhou pelos ‘dragões’ até aos 16 anos, altura em que decidiu que precisava de uma mudança.

"Adoro ter a bola e jogar um futebol agradável. É quando sou eu próprio. Mas nas equipas de formação do FC Porto isso nem sempre aconteceu. Não acreditavam em mim tanto quanto eu acreditava nem confiavam em mim no campo. Criticavam-me pelo tamanho. Tiraram-me do campo e a minha bola. No FC Porto, perdi a alegria. Em Lisboa recuperei-a", desabafou.

"Levou tempo e confiança. Mas o Benfica tem um estilo de futebol bonito - acreditam no todo, na formação e na ideia de equipa antes da individualidade", acrescentou.

Foi num jogo frente ao Sporting que o jovem avançado se estreou pela equipa principal do Benfica. João Félix viria mesmo a ser o autor do golo que dava o empate aos encarnados.

"Estávamos a perder por 0-1 e entrei em campo. O barulho, a tensão, era imenso. Com cinco minutos para jogar, estávamos a pressionar. Não sou goleador, mas estava a tentar avançar no terreno. Ao minuto 86 o Rafa fez uma corrida do lado direito e estava à procura de cruzar. Eu estava no segundo poste a pensar 'confia em mim, confia em mim, passa para mim.' Ele fez um grande cruzamento. Eu fiz a parte fácil. 1-1. Não me lembro bem do que aconteceu a seguir. Lembro-me do anúncio no estádio: 'Golo marcado pelo número 79, João...' Depois houve uma pausa e o público gritou: 'FÉLIX'. O momento mais fixe da minha vida, sem dúvida", relembrou.

O futebolista diz estar feliz no Benfica e garante que o clube “confiou” nele.