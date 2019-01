Um passageiro de um avião comercial que fazia a ligação entre Sibéria e Moscovo tentou entrar no cockpit, ameaçando a tripulação com uma arma, exigindo aterrar no Afeganistão.

O avião acabou por ser desviado tendo alterado o rumo inicial para Khanty-Mansiisk, onde aterrou no aeroporto russo de Termac.

As últimas informações dão conta de que o homem estava embriagado e que não tinha qualquer arma.

O homem terá sido detido, assim que o avião aterrou.